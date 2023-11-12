7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 12 / 11 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تحرك مفاجئ من فيوتشر يصدم الأهلي فى صفقة عمر كمال عبد الواحد، وبيراميدز يرفض الدخول فى مفاوضات لضم أحمد فتوح من الزمالك.

تحرك مفاجئ من فيوتشر يصدم الأهلي فى صفقة عمر كمال عبد الواحد

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى مودرن فيوتشر يجهز عرضاً مغرياً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، رغم وجود اهتمام من الأهلى بضم اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.