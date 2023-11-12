شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة معتمد جمال مع سامسون أكينولا بعد التهديف فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة فى قدراته.
ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجاً تدريبياً إضافياً للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون فى ختام مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر، وحرص معتمد جمال وأحمد مجدي على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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