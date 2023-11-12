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كواليس جلسة معتمد جمال مع سامسون أكينولا بعد التهديف فى شباك بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة فى قدراته.

 

وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدراته.

 

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجاً تدريبياً إضافياً للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون فى ختام مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. 

 

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر، وحرص معتمد جمال وأحمد مجدي على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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