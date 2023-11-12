شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة معتمد جمال مع سامسون أكينولا بعد التهديف فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة فى قدراته.

وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدراته.