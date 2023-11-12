شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يبدأ تدريبات الجري فى الجيم استعداداً للعودة إلى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، تدريبات الجري فى صالة الجيم، تمهيداً للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي، وكان الجزائري قد قطع شوطاً كبيراً فى البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة، والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.



عبد الرحيم دغموم