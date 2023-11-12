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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يبدأ تدريبات الجري فى الجيم استعداداً للعودة إلى المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، تدريبات الجري فى صالة الجيم، تمهيداً للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.
وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة، والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.
عبد الرحيم دغموم
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من الجمعة الماضى، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل.
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