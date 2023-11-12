شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| مواجهة غاضبة بين تريبير ومشجع عقب خسارة نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل المدافع كيران تريبير في مواجهة غاضبة مع أحد مشجعي نيوكاسل، عقب خسارة الفريق بثنائية نظيفة ضد بورنموث في الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتجه تريبير صوب مدرجات مشجعي نيوكاسل وبدأ في الصراخ بوجه أحدهم قائلًا «ألم يفعل اللاعبون ما بوسعهم؟ كم عدد الإصابات لدينا؟»، ليصمت المشجع، فيما تدخل جولينتون لتهدئة زميله واصطحابه بعيدًا.

وتحدث المدافع الإنجليزي الدولي لقناة نادي نيوكاسل عن نتيجة المباراة قائلًا «لا يوجد أي عذر لنا، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، المهم الآن أن لدينا العديد من المباريات في عدة مسابقات، نسعى للفوز بها».

وأكد كيران تريبير، 33 عامًا، أن مشاركة نيوكاسل في بطولة دوري أبطال أوروبا تضع ضغطًا على اللاعبين بخوض المباريات كل ثلاثة أيام، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الإصابات أمر سيئ للفريق، لكن لاعبي نيوكاسل يستمتعون بخوض المنافسة في عدة مسابقات واللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الخسارة جمدت رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة في المركز السابع، فيما خرج بورنموث من منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، عقب مرور 12 أسبوعًا من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.