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صلاح يسجل مجددًا ويهز شباك برينتفورد بالهدف الثاني (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة -  سجل  الهدف الثاني في شباك برينتفورد، لتصبح النتيجة 2 - 0 لصالح الريدز، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية عشرة من الممتاز.

 أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في شباك برينتفورد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعدما كان “مو” سجل الهدف الأول أيضًا في الشوط الأول.

 جاء هدف صلاح بعد كرة عرضية من تسيميكاس، ليضربها النجم الدولي المصري رأسية في شباك برينتفورد.

تشكيل ليفربول لمباراة برينتفورد:

في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

في خط الوسط: إندو - سوبوسلاي - جاكبو.

في خط الهجوم: صلاح - نونيز - جوتا.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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