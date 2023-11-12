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الأهلي يحصد المركز الخامس بكأس العالم اليد للأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد النادي الأهلي  لليد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها بعد تحقيق الانتصار على الخليج برميات الجزاء بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30.

وكان الشوط الأول أنتهى بنتيجة 16-14 لأصحاب الأرض، لكن نجح الأهلي بقيادة أحمد عادل "دولا" لاعب المارد الأحمر، و"فوكس" والجناحين زيزو ودحروج لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 30-30.

بعدها أتجهت المباراة لرميات الترجيح تصدى عبدالرحمن طه لرمية فيما سجل الأهلي جميع رمياته الخمسة ليحقق الانتصار بنتيجة 35-34، ليخطف المركز الخامس في مونديال العالم لليد من نادي الخليج السعودي.

وكان الأهلي صعد إلى المشاركة في كأس العالم بعدما حصد لقب كأس السوبر الأفريقي بالانتصار على الزمالك.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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