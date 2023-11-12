الأهلي يحصد المركز الخامس بكأس العالم اليد للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد النادي الأهلي لليد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها السعودية بعد تحقيق الانتصار على الخليج برميات الجزاء بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30.

وكان الشوط الأول أنتهى بنتيجة 16-14 لأصحاب الأرض، لكن نجح الأهلي بقيادة أحمد عادل "دولا" لاعب المارد الأحمر، و"فوكس" والجناحين زيزو ودحروج لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 30-30.

بعدها أتجهت المباراة لرميات الترجيح تصدى عبدالرحمن طه لرمية فيما سجل الأهلي جميع رمياته الخمسة ليحقق الانتصار بنتيجة 35-34، ليخطف المركز الخامس في مونديال العالم لليد من نادي الخليج السعودي.

وكان الأهلي صعد إلى المشاركة في كأس العالم بعدما حصد لقب كأس السوبر الأفريقي بالانتصار على الزمالك.