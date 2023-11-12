هدف ثان .. صن داونز يضاعف تقدمه على الوداد بنهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف فريق صن داونز الجنوب أفريقي تقدمه على الوداد المغربي ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم بمدينة بريتوريا ، في إياب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي.





جاء الهدف في الدقيقة 53 عبر اللاعب موديبا ، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف شالولايل ، لتصبح النتيجة تفوق للفريق الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة.

وانتهى لقاء الذهاب في المغرب بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف .

تشكيل الفريقين.

ويخوض صن داونز المباراة بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمي: ويليامز.

خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.

الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.

الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود

خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي