حصاد الدوري السعودي..عودة السلبيات والبطاقات الحمراء في واحدة من أسوء الجولات

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري السعودي الكثير من اللقطات التي تجعلها أحد الأسابيع غير الجيدة في الموسم الحالي 2023 – 2024، ونعرض لكم في التقرير التالي حصاد الجولة 13 من الدوري السعودي والتي شهدت عودة السلبيات والبطاقات الحمراء، وتسجيل عدد قليل من الأهداف.

سيطرة هلالية ومعاناة الحزم والفيحاء

شهدت الجولة 13 من مسابقة دوري روشن تسجيل 28 هدف خلال 9 مواجهات عادت فيها البطاقات الحمراء ليحتسب الحكام 4 بطاقات وحالات طرد ضد اللاعبين في الجولة، مع ظهور 3 تعادلات.

واصل نادي الهلال الحفاظ على سجله خالي من الهزائم بعد مرور 13 جولة من مسابقة دوري روشن ويمتلك أقوى خط دفاع بـ 8 اهداف فقط سكنت شباكه، يعتلي الفريق صدارة الترتيب بـ 35 نقطة.

بينما يأتي نادي الحزم في المركز الاخير حيث أقل فريق حقق انتصارات بفوز ووحيد، والاكثر استقبالا للأهداف بـ 32 هدف، وثاني أكثر فريق هزيمة خلف الأخدود بـ 8 هزائم.

أصبح فريق الفيحاء الأكثر تعادلًا بعد مرور 13 جولة بواقع 7 مرات لم يحقق فيها أي فريق الفوز، الغريب في الأمر أن 4 منها كانت على ملعبه.

رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف.. بنزيما الأفضل

أصبح كريستيانو رونالدو صاحب أكثر مساهمة تهديفيه في الموسم الحالي برصيد 20 مساهمة منها 13 هدف و7 صناعات، ليكون الأكثر تسجيلًا للأهداف وصاحب أكثر عدد من التمريرات الحاسمة

بينما حصل كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الجولة بعدما ساهم في 4 أهداف بلقاء وحيد أمام نادي أبها، ليحصل على تقييم 10 درجات، ويكون صاحب أعلى معدل مساهمة في لقاء وحيد هذا الموسم.

ارتفاع أعداد البطاقات الملونة

عدد كبير من البطاقات الصفراء تم احتسابها حتى مرور 13 جولة والتي وصلت بمعدل 3.78 بطاقة في المباراة، وهناك 4 لاعبين حصلوا على 5 بطاقات هم إياجو سانتوس وإيفو رودريجيز وروجر إيبانيز وعبدالباسط هندي، بالإضافة إلى 15 بطاقة حمراء حتى الآن.

تنطلق منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي يوم 24 من نوفمبر الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لتصفيات كأس العالم 2026، وستكون مباريات الجولة على يومين.