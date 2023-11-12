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إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وبرينتفورد

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ياسر رشاد - القاهرة -  سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ، هدف تقدم الريدز على نادي برينتفورد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بالموسم الحالي 2023 – 2024.

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي:

 هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول، والهدف التاسع للنجم المصري في الدوري بالموسم الجاري، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي البريميرليج.

 بهذا الهدف وصل محمد صلاح إلى 15 مباراة متتالية يسهم فيها بأهداف مع ليفربول على ملعبه، ليكون في المركز الثالث كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالمباريات المتتالية بتاريخ الدوري الإنجليزي.

 يأتي في المركز الأول آلان شيرار أسطورة نيوكاسل المعتزل بـ 18 مباراة، وفي المركز الثاني تييري هنري مهاجم أرسنال السابق بـ 17 مباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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