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بيدري يعود لتشكيل برشلونة الأساسي أمام ألافيس بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق  تشكيل البارسا لمباراة ديبورتيفو ألافيس والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الممتاز.

شهد تشكيل برشلونة الأساسي تواجد لامين يامال، وعودة بيدري جونزاليس بعد غياب آثر الإصابة.
 

جاء تشكيل برشلونة لمباراة ألافيس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتجين.
في خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.
في خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.
في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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