شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة وادى دجلة وبتروجت فى دورى المحترفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة وادى دجلة وبتروجت، فى اللقاء الذى جمعهما منذ قليل باستاد السلام الدولى، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين.

وتقدم وليد عطية مهاجم فريق وادى دجلة في الدقيقة 51، ثم تمكن حامد حمدان لاعب فريق بتروجت من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، بينما يتصدر بتروجيت المسابقة برصيد 16 نقطة.

جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: حراسة المرمى: عبد الكافى رجب، الدفاع: عمر عدلى، محمد جابر، محمود السيد، محمود طلعت، الوسط: كليسون ديلون، مؤمن عاطف، يوسف أويا، محمد عبد العاطى، أحمد سيد، الهجوم: وليد عطية.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو النجا، الدفاع: محمود شديد، أحمد بحبح، هادى رياض، خالد أبو زيادة، الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، وينفول كوابينا، سامح إبراهيم، الهجوم: إسماعيل بامبا، مصطفى سلطان.