شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة شمال أفريقيا بمشاركة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي لبطولة شمال أفريقيا الودية التى تستضيفها تونس فى الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري، بحضور محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الشباب، وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، وحاتم رضا المسئول الإعلامي.

ترأس الاجتماع السيد عبد الحكيم السلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعُقد الاجتماع بحضور ممثلى ومندوبي الاتحادات والمنتخبات المشاركة في البطولة، ورحب الشلماني في كلمته بالوفود المشاركة و الحاضرين، كما تقدم بالشكر للاتحاد التونسي لكرة القدم لإحتضانهم هذه الدورة و توفير كل الإمكانيات من أجل إنجاحها.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال محمد أبو الوفا، إن الاتحاد المصري حريص دائما على المشاركة في هذه البطولات لتقوية العلاقات والتواصل المستمر مع الأشقاء، بجانب تحقيق الاستفادة الفنية والتنافسية للمنتخبات المصرية في هذه المراحل السنية، معربا عن ثقته في خروج البطولة في أفضل صورة تنظيميا.

شهد الاجتماع التأكيد على جميع المنتخبات المشاركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من حيث الوصول للملاعب وبداية المباريات ، بجانب احترام القرارات التحكيمية والالتزام بالروح الرياضية.