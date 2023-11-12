صن داونز بطلا للدوري الإفريقي في نسخته الأولى بعد فوزه على الوداد

الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولي، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، فى إياب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب " لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا في جنوب أفريقيا.

كان فريق صن داونز قد خسر 1-2 أمام الوداد في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على المركب الرياضي محمد الخامس، لكن الثنائية النظيفيبة

ونجح بيتر شالوليلي في تسجيل هدف التقدم لفريق صن داونز داخل شباك الوداد في الدقيقة 45+3 من عمر الوقت الضائع بالشوط الأول للمباراة.

وسجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أمام الوداد بالدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني.