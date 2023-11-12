شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يسقط على أرضه أمام إمبولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

تابع نابولي معاناته على أرضه هذا الموسم، بسقوطه أمام إمبولي أحد فرق مؤخرة الترتيب صفر-1،الأحد، ضمن المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وفشل الفريق الجنوبي بطل الموسم الماضي في الصعود إلى المركز الثالث مستغلاً سقوط ميلان على أرضه في فخ التعادل مع ليتشي 2-2، السبت، ليبقى رابعاً برصيد 21 نقطة، لكنه قد يتنازل عنه في حال فوز أتالانتا لاحقاً على مضيفه أودينيزي.

وفشلت كتيبة المدرب الفرنسي رودي غارسيا بالتالي من الفوز في معقلها ملعب «دييغو ارماندو مارادونا» منذ 27 سبتمبر/أيلول وتحديداً ضد أودينيزي (4-1)، حتى أنه اكتفى بنقطة واحدة مع أونيون برلين الألماني بتعادله معه 1-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع.

وللمفارقة، فإن نابولي لم يخسر أي مباراة خارج ملعبه هذا الموسم في مختلف المسابقات، فاز في ست وتعادل في مباراتين.

وصعد إمبولي الذي كان يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير قبل بدء المباراة إلى المركز السابع عشر بعد الفوز الذي تحقق بفضل تسديدة قوية للأوكراني فيكتور كوفالنكو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولا شك في أن الخسارة ستزيد من الضغوط على المدرب غارسيا الذي استلم المهمة بدلاً من مهندس التتويج باللقب لوتشانو سباليتي، لا سيما أن رئيس النادي اوريليو دي لورنتييس بدا غاضباً في المدرجات خلال المباراة، بسبب الأداء الضعيف لفريقه.

سيطر نابولي على مجريات اللعب وسنحت له فرصتان لافتتاح التسجيل عن طريق ماتيو بوليتانو، والكاميروني فرانكو زاميو انغيسا، لكن حارس إمبولي الألباني اتريت بيريشا تصدى للمحاولتين ببراعة في الشوط الأول، قبل أن يقف حائلاً دون تسجيل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتشيليا هدفاً أيضاً أواخر المباراة، قبل أن يوجه إمبولي الضربة القاضية لنابولي في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويلتقي لاحقاً أيضاً فيورنتينا مع بولونيا، ولاتسيو مع روما وإنتر المتصدر مع فروزينوني.