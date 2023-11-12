شكرا لقرائتكم خبر عن «240 مليون يورو».. اتحاد جدة يتقدم بأعلى عرض في التاريخ لـ مارتينيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، وضع خطة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر الإيطالي، وجعله أغلى لاعب في العالم، إذ كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض هو الأعلى في التاريخ لضم اللاعب.

وقررت إدارة الاتحاد استغلال تعطل مفاوضات إنتر مع قائده، مارتينيز، لتجديد عقده المنتهي في صيف 2026، لمحاولة إقناع اللاعب الأرجنتيني بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت مصادر أن لاوتارو مارتينيز، 26 عاماً، رفض عدة عروض لمغادرة إنتر خلال الأعوام الماضية، لكن إدارة الاتحاد حددت 240 مليون يورو لضمه، في صفقة ستتخطى حال حدوثها، قيمة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة، عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، كما قاد إنتر إلى مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي.