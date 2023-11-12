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«240 مليون يورو».. اتحاد جدة يتقدم بأعلى عرض في التاريخ لـ مارتينيز

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، وضع خطة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر الإيطالي، وجعله أغلى لاعب في العالم، إذ كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض هو الأعلى في التاريخ لضم اللاعب.
وقررت إدارة الاتحاد استغلال تعطل مفاوضات إنتر مع قائده، مارتينيز، لتجديد عقده المنتهي في صيف 2026، لمحاولة إقناع اللاعب الأرجنتيني بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وأكدت مصادر أن لاوتارو مارتينيز، 26 عاماً، رفض عدة عروض لمغادرة إنتر خلال الأعوام الماضية، لكن إدارة الاتحاد حددت 240 مليون يورو لضمه، في صفقة ستتخطى حال حدوثها، قيمة انتقال البرازيلي إلى باريس سان جيرمان من ، عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده.
يذكر أن لاوتارو مارتينيز ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، كما قاد إنتر إلى مباراة نهائي بطولة الموسم الماضي، والتي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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