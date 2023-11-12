شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يشارك في بطولة الشركاء الأولى لشرطة المطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة في بطولة الشركاء الأولى، التي نظمها قسم شرطة المطار بإدارة شرطة المنافذ والمطارات الأربعاء في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة الشركاء الداخليين، وهم: هيئة مطار الشارقة الدولي، قسم جوازات المطار، الشارقة لخدمات الطيران، طيران العربية، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة الرياضية بين الشركاء بالمطار، تشجيعاً لهم على جعل الرياضة أسلوباً للحياة.

واتسمت البطولة بالأجواء الأخوية التي تنافست خلالها الفرق المشاركة في الفعاليات المختلفة والتي تمثلت في كرة القدم والبادل تنس وسباق الجري لمسافة 3200 متر، وحقق فريق شرطة المطار الفوز بالبطولة.

وأكد اللواء الشامسي‏ أن تنظيم الفعاليات، لاسيما الرياضية منها مع الشركاء، يشكل دوراً مهماً في تعزيز طابع التسامح والتلاحم الأخوي بين منتسبي القيادة وشركائها، إذ تعد ممارسة الرياضة من مفاتيح السعادة لما تتركه من أثر في الصحة البدنية والنفسية، وتسهم في رفع روح المنافسة والتحدي، وهو ما نتطلع إلى ترسيخه بين شركائنا الاستراتيجيين.

وأعرب الشركاء عن مدى سعادتهم بالمشاركة في البطولة، مثمنين جهود شرطة الشارقة في تعزيز روح التواصل بين الشركاء، ودعم مفهوم الصحة البدنية والبيئة الرياضية في المجتمع.