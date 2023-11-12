شكرا لقرائتكم خبر عن «الجودو» يستعد للموسم الجديد بمعسكر في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الجودو، إقامة معسكر إعداد للمنتخب بجورجيا في ديسمبر المقبل، استعداداً لتصفيات الموسم الجديد ضمن فعاليات الاتحاد الدولي لموسم 2024.

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، تقريراً عن إعداد المنتخب بمعسكره الحالي في أستراليا بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو «جراند سلام» المقررة في 2 و3 ديسمبر المقبل، بمشاركة 79 دولة، منها 8 دول عربية، وتجرى قرعة البطولة مطلع ديسمبر عبر «تقنية الفيديو».

واطلع الدرعي على آخر تحضيرات المنتخب من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة. واعتمد الجهاز الفني مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في البطولة، وهم: بشيرات خوردي، «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان وزن «تحت 57 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وشفيلي جرام وزن «تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي وزن «تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام وزن «تحت 90 كجم»، وظافر آرام وزن «تحت 100كجم»، وعمر معروف وزن «فوق 100 كجم».