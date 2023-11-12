شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي على الوداد.. صن داونز يحصد لقب الدوري الإفريقي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تاريخ القارة السمراء، وذلك عقب تحقيق لقب بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى، عقب الفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، الأحد.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على نظيره المغربي، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة (3-2)، بعدما خسر صن داونز مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة (1-2)

وافتتح بيتر شالوليلي أهداف صن داونز في اللقاء عند الدقيقة 45 من عمر المباراة، وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد استغلال خطأ لاعب الوداد.

وضمن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار، جائزة التتويج ببطولة الدوري الإفريقي.

وبذلك ثأر نادي صن داونز من نظيره الوداد المغربي، الذي أقصاه من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الماضي.