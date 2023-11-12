شرط يايسله للبقاء مع الاهلي السعودي

وضع ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي، شرطًا لبقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم تذبذب النتائج وهبوط المستوى مؤخرًا.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن مسئولو النادي الاهلي السعودي قرروا الإبقاء على المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بعد أن تم عقد جلسة معه خلال الساعات الماضية من أجل الحديث عن وضع الفريق.

ومنحت إدارة نادي الاهلي السعودي، الثقة لقيادة الفريق الغربي أمام نظيره الشباب في الجولة المقبلة من بطولة دوري روشن، بعد أن تعادل مع ضمك في الجولة الماضية.

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واشترط يايسله على إدارة الاهلي السعودي التخلص من بعض اللاعبين الأساسيين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل 2024، ومن بينهم الفرنسي آلان سان ماكسيمان.

وهناك انقسام داخل النادي الاهلي السعودي، حول مصير ماكسيمان، ويبدو أنه تم الاستقرار على استمراره داخل الفريق ومنحه فرصة جديدة، حتى نهاية الموسم على الأقل.

وخاض ماكسيمان بقميص النادي الاهلي 13 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.