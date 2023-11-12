حمدالله يقترب من مغادرة الاتحاد السعودي.. والشباب يترقب

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى احتمال رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويعاني حمدالله من قلة المشاركة في مباريات الاتحاد في ظل تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مما دفع اللاعب المغربي للتفكير في الرحيل عن صفوف العميد.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” السعودية، يرغب نادي الشباب بقوة في ضم حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

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من المنتظر أن يتم حسم الاتحاد التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بشكل رسمي لتعويض رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ويعتزم الاتحاد ترك قرار مصير حمدالله للمدرب الجديد لوبيتيجي، مع نية النادي للتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير في حال قرر المدرب رحيل اللاعب المغربي.

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة بعد 13 جولة.