ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة فريقه للفوز على نظيرة ألافيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ونجح برشلونة في الفوز على ألافيس بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح سامو أوموروديون التسجيل لصالح ألافيس بعد 18 ثانية فقط من غنطلاق المباراة.

وتعادل ليفاندوفسكي لـ برشلونة بهدف في الدقيقة 53، واضاف البولندي الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

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وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 30 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 12 في المركز الرابع عشر.