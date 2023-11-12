استبعاد مهاجم نيوكاسل يونايتد من قائمة إنجلترا للإصابة

تأكد غياب كالوم ويلسون، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد عن معسكر منتخب إنجلترا لمعسكر نوفمبر الجاري، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكان ويلسون قد غاب عن الفترة الدولية في أكتوبر بسبب الإصابة، وتم استدعائه للمشاركة في آخر مباراتين للأسود الثلاثة في تصفيات أوروبا 2024 ضد مالطا ومقدونيا الشمالية.

ومن الواضح أن ويلسون أثار إعجاب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بعد تسجيله سبع أهداف خلال 10 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وعلى الرغم من اختيار ويلسون ضمن قائمة ساوثجيت إلا أن جاهزيته للمشاركة في المباريات الدولية القادمة محل شك بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في هزيمة نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

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ولم يتم استدعاء ويلسون لتشكيل نيوكاسل خلال الخسارة ضد بورنموث بهدفين نظيفين وكشف هاو أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع وسيغيب عن مباريات إنجلترا المقبلة.

وسجل ويلسون هدفين في تسع مباريات مع متخب بلاده لكنه لم يلعب مع منتخب إنجلترا منذ الفوز الودي ضد اسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف واحد في سبتمبر الماضي.