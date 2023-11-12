اخبار الرياضه

استبعاد مهاجم نيوكاسل يونايتد من قائمة إنجلترا للإصابة

0 نشر
0 تبليغ

كالوم ويلسون بعد تسحيل هدف نيوكاسل الثاني أمام ليدز يونايتد

كالوم ويلسون بعد تسحيل هدف نيوكاسل الثاني أمام ليدز يونايتد

تأكد غياب كالوم ويلسون، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد عن معسكر منتخب إنجلترا لمعسكر نوفمبر الجاري، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكان ويلسون قد غاب عن الفترة الدولية في أكتوبر بسبب الإصابة، وتم استدعائه للمشاركة في آخر مباراتين للأسود الثلاثة في تصفيات أوروبا 2024 ضد مالطا ومقدونيا الشمالية.

ومن الواضح أن ويلسون أثار إعجاب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بعد تسجيله سبع أهداف خلال 10 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وعلى الرغم من اختيار ويلسون ضمن قائمة ساوثجيت إلا أن جاهزيته للمشاركة في المباريات الدولية القادمة محل شك بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في هزيمة نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند في .

طالع أيضًا: ثنائية ليفاندوفسكي تقود للفوز على ألافيس في

ولم يتم استدعاء ويلسون لتشكيل نيوكاسل خلال الخسارة ضد بورنموث بهدفين نظيفين وكشف هاو أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع وسيغيب عن مباريات إنجلترا المقبلة.

وسجل ويلسون هدفين في تسع مباريات مع متخب بلاده لكنه لم يلعب مع منتخب إنجلترا منذ الفوز الودي ضد اسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف واحد في سبتمبر الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا