شاهد.. مشاجرة لاعبي الوداد مع حكم نهائي الدوري الأفريقي

تعدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على حكم مباراة نهائي دوري السوبر الأفريقي، والتي أقيمت أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وتوج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولى، على حساب الوداد المغربي.

وأصبح فريق صن داونز بطلًا للقب دوري السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وفي نسخة البطولة الأولى.

وعقب نهاية المباراة أثناء مراسم التتويج تعدى لاعبي الوداد على حكم المباراة، وذلك احتحاجًا على قراراته.

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وتدخل خالد على المنسق الإعلامي لفريق صن داونز، لتهدئة الأجواء بين لاعبي الوداد وحكم المباراة.

وفاز الوداد المغربي في لقاء الذهاب على نظيره صن داونز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

بينما فاز صن داونز على الوداد في مباراة الإياب اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بهدفين نظيفين.