ميلان يكشف تفاصيل إصابة لياو وموقفه من مواجهة دورتموند

كشف نادي ميلان الإيطالي تفاصيل إصابة البرتغالي الدولي رافايل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تعرض لها خلال مواجهة أمام ليتشي.

وكان لياو قد تعرض للإصابة في فخذه الأيمن، خلال مباراة ميلان أمام نظيره ليتشي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، أمس السبت.

وأوضح ميلان في بيان رسمي اليوم الأحد: “تعرض لياو لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن من دون أن يشير إلى مدة غيابه عن الملاعب”.

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وأشارت التقارير إلى أن لياو قد يغيب عن صفوف ميلان الإيطالي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي فإنه قد يغيب عن مباراتي فيورنتينا في الدوري يوم 25 نوفمبر، وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشهر الجاري.

واستطاع البرتغالي رافايل لياو أن يسجل 4 أهداف خلال الموسم الحالي، بينها هدف في دوري أبطال أوروبا في شباك باريس سان جرمان بهدفين مقابل هدف بضربة مقصية رائعة.

ويحتل ميلان المركز الثالث في بطولة الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن فريق يوفنتوس المتصدر.