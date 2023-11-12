"الصدارة وأرقام تاريخية".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول اليوم؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول اليوم ضد نادي برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الجولة الثانية عشرة.

ويمكنكم الإطلاع من خلال هذه الروابط على كواليس الأرقام التاريخية التي حققها النجم المصري اليوم، ومشاهدة الهدفين اللذين أحرزهما في الدقيقتين، 39، 62، من المباراة.

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