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"الصدارة وأرقام تاريخية".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول اليوم؟ (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه اليوم ضد نادي برينتفورد ضمن منافسات في الجولة الثانية عشرة.

ويمكنكم الإطلاع من خلال هذه الروابط على كواليس الأرقام التاريخية التي حققها النجم المصري اليوم، ومشاهدة الهدفين اللذين أحرزهما في الدقيقتين، 39، 62، من المباراة.

الروابط:

"تاريخي".. ماذا قدم صلاح في 17 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي؟

"أسطوري".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

"الأول في التاريخ".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

"هدف في الشوط الأول".. صلاح يزاحم هالاند على صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي (فيديو)

صلاح يسجل هدفين لليفربول في مرمى برينتفورد (فيديو)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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