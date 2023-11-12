رضا عبدالعال: صن داونز مانشستر سيتي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، إن فريق الأهلي كان يجب عليه الفوز بالدوري الأفريقي لأنه قابل في مشواره أندية مثل الرجاء والوداد، ولم يقابل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضاف "عبدالعال"، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، قائلًا: "الأهلي كان هيموت ويكسب الدوري الأفريقي وحظهم في دوري أبطال أفريقيا أنهم لم يواجهوا صن داونز".

وأشاد رضا عبدالعال مستوى صن داونز في بطولة الدوري الأفريقي قائلًا: "الفرقة الوحيدة بتعلم على الأهلي هو صن دوانز، والأهلي بيبقى لايص معاها لأنه أقل منها بكتير، الأهلي اشترى 3 لاعبين بميزانية صن داونز وهما امام عاشور ورضا سليم وأنتوني موديست".

وأكد أن صن داونز هو مانشستر سيتي أفريقيا، فريق منظم للغاية داخل الملعب عكس فريق الأهلي الذي لا يجيد اللعب أمامها، متابعًا: "لاعيبة الأهلي بتتمرن حلواني وكولر بيحط التشكيل وخلاص وطالما بيكسب الموضوع انتهى، ماتش سيراميكا الأهلي كسب بعد الطرد، وماتش المقاولين في ضربة جزاء على ديانج لم تحتسب".

وحصد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بطولة دوري السوبر الأفريقي، على حساب الوداد المغربي، في النسخة الأولى من البطولة بعد الفوز عليه اليوم بهدفين دون رد.

ورغم خسارة صن داونز في مباراة الذهاب بنتيجة 2\1 لصالح الفريق المغربي، إلا أن مجموعة اللقائين كان نتيجته 3/2 لصالح صن داونز.

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