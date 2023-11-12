مصدر يكشف موقف تجديد عقد علي معلول مع الأهلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر مطلع من النادي الأهلي لـ "الخليج 365" موقف الأهلي من التجديد للاعب التونسي علي معلول.

قال المصدر: "يرغب الأهلي في تقدير مسيرة علي معلول، لكنه لم يناقش أمر التجديد له حتى الآن".

ينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بحلول صيف 2024.

يذكر أن الأهلي قرر التجديد لمحمد هاني واتفق على كل شئ يتبقى فقط التوقيع، كما اتخذ نفس القرار بالنسبة لعمرو السولية، لكن بشرط لاستمراره للموسم الثاني.

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