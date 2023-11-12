رضا عبدالعال: "اللي جاب موديست المفروض يتحاسب وميدخلش الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، اختيارات لجنة التخطيط وضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، معقبًا: "فرحانين أنه جاب جون في الجون.. الأهلي دفع دم قلبه بالعملة الصعبة ومش قادر يجري في الملعب، الفريق لعب أكتر من 6 ماتشات كان أقل حاجة يكون جايب 8 أهداف لكن جايب جونين بس".

وقال "عبدالعال"، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك لا يشارك منذ عامين وشارك في مباراة بيراميدز واستطاع تسجيل هدف مهم، مطالبًا بمحاسبة من طلب ضم موديست للأهلي، قائلًا: "المفروض اللي جابه يتحاكم ويتحاسب ويمشي من الأهلي ميدخلش".

وأضاف، قائلًا: "اللي فاكرينه هيجيب جون اقولهم في المشمش، رامي ربيعة وياسر بيعرفوا يجيبوا اجوان، الاهلى بيشحت كورة، ومش عارفين يخترقوا الجونة، واخطر كورة في الماتش هي بتاعت كريم فؤاد من كرة ثابته، عبدالقادر بينزل ناسي الكورة، وكولر مدرب أكاديمي من بتوع زمان، واية يعني اخد 5 بطولات مع الاهلي، طب ما كابرال أخد 7 بطولات في موسم مع الزمالك والموسم اللي بعده مع أول خسارة مشي".

وفقد فريق الأهلي نقطتين في مشوار منافسته على بطولة الدوري الممتاز، بعد التعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما من مؤجلات الجولة الرابعة.

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