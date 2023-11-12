الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول وبرينتفورد، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

وفاز فريق الريدز على نظيره برينتفورد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

سجل هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، محمد صلاح في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، ديوجو جوتا في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ27 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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