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الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وبرينتفورد، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

وفاز فريق الريدز على نظيره برينتفورد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

سجل هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، محمد صلاح في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، ديوجو جوتا في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ27 نقطة في صدارة ترتيب الممتاز، بينما احتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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