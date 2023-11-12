5 عمليات جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي للعملية الخامسة، أمس، منذ إصابته بنزيف مخ حاد دخل على إثره في غيبوبة.

ودخل العامري في العناية المركزة بعد عملية أمس، ووضع على أجهزة التنفس اليوم.

تحسنت الحالة الصحية للعامري فاروق بعد خضوعه للعملية الجراحية الرابعة واستقرت بارتفاع نسبة الوعي، إلا أنه بجراحة أمس عاد الوضع الصحي إلى وضعه الحرج من جديد.

كما أن التدخل الجراحي أمس كان لإزالة تجمع دموي قديم في المخ، ولم يفق حتى الآن.

يذكر أن الخطيب قطع رحلته إلى السعودية وعاد للاطمئنان على حالة العامري فاروق الصحية.

اقرأ أيضًا:

رضا عبدالعال: "اللي جاب موديست المفروض يتحاسب وميدخلش الأهلي"

مصدر يكشف موقف تجديد عقد علي معلول مع الأهلي حتى الآن

"الصدارة وأرقام تاريخية".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول اليوم؟ (فيديو)