بحضور الخطيب.. اجتماع للأهلي يحسم موقفه من التفاوض مع أحمد فتوح



محمد اسماعيل - القاهرة - يحسم النادي الأهلي موقفه من التفاوض مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

قال مصدر مطلع من النادي الأهلي لـ "الخليج 365": "يجتمع الأهلي مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة أمر التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من عدمه".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر إيقاف فتوح وعرضه للبيع، عقب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق دون إذن.

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