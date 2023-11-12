سيد عبدالحفيظ: صن داونز يمتلك شخصية البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، التهنئة إلى فريق ماميلودي صن داونز بعد التتويج ببطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى هذا العام.

وقال "عبدالحفيظ"، في تصريحات على فضائية "ابو ظبي الرياضية"، اليوم السبت، إن صنداونز استحق البطولة أقل فريق خسر عدد مباريات أكثر ثباتاً وتنظيمًا داخل الملعب، تلك الأمور ليست مصادفة ومن حقهم الفوز بالبطولة.

وكشف عبدالحفيظ أسباب فوز صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي، قائلًا: "صن داونز غير من فكرته وطريقة أدائه واسلوب التعامل مع الاندية، انتقل للواقعية وأصبح يمتلك روح البطولة وشخصية البطل وكيفية الحصول على الألقاب".

وأكمل: "موكوينا مدرب صن داونز استخدم هذا الاسلوب امام الاهلي لعب عشان يكسب ومش مهم يجيب أهداف كتير، وتعامل بذكاء مع الوداد واستطاع الفوز في مباراة بريتوريا"، مضيفًا: "الوداد خسر المباراة قبل المشاركة لا يوجد تحضير أو تجهيز للاعبين".

توج فريق صنداونز الجنوب أفريقي، ببطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الوداد المغربي، بهدفين دون رد.

وأحرز هدفي صن داونز المهاجم البنيني شالوليلي في الدقيقة 45+1، ثم أضاف أوبري موديبا، الهدف الثاني في الدقيقة 52.

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