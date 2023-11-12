الخطيب يحسم موقف التعاقد مع عمر كمال.. مصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع لموقع "الخليج 365"، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع لجنة التخطيط من أجل مناقشة العديد من الملفات من ضمنها موقف التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.

وجاء ذلك في ظل تألق الظهير الأيمن لفريق فيوتشر ومنتخب مصر، حيث تسعى بعض أندية القمة في الدوري المصري التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال موعدها بشهر يناير المقبل.

جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره ميديما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 25 من الشهر الجاري.

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