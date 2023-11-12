شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أنا مكتشف النجوم.. وهذا اللاعب مستقبل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أنه دائمًا يسعى بقوة لتصعيد لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، ودائمًا ما يقوم بتدريب لاعبين لأول مرة فى الدوري ثم يكونوا من أفضل لاعبى الكرة المصرية.

وقال علاء عبد العال، فى تصريحات إذاعية، "فور تدريبي الجونة عقدت جلسة مع المسؤولين، وتحدثت معهم أننى صاحب اختيارات اللاعبين، وبالفعل قمت باختيار اللاعبين، طبيعي يقوم النادى بترشيح أسماء اللاعبين، ولكن فى نفس الوقت أقوم بمشاهدتهم وإذا أحتاج الأمر يكون ذلك عبر الملعب، خاصًة اللاعبين المحترفين".

وأضاف، "اكتشفت لاعبين مميزين فى جميع تجاربي، أمثال أحمد تمساح وحسام باولو فى الداخلية وشكلت ثنائي خطير، بجانب محمد مجدي أفشة فى نادي إنبي وعماد ميهوب فى الشرقية، والآن لدى لاعبين مميزين مثل موكا وأحمد محمود".