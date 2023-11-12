شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أنا مكتشف النجوم.. وهذا اللاعب مستقبل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال علاء عبد العال، فى تصريحات إذاعية، "فور تدريبي الجونة عقدت جلسة مع المسؤولين، وتحدثت معهم أننى صاحب اختيارات اللاعبين، وبالفعل قمت باختيار اللاعبين، طبيعي يقوم النادى بترشيح أسماء اللاعبين، ولكن فى نفس الوقت أقوم بمشاهدتهم وإذا أحتاج الأمر يكون ذلك عبر الملعب، خاصًة اللاعبين المحترفين".
وأضاف، "اكتشفت لاعبين مميزين فى جميع تجاربي، أمثال أحمد تمساح وحسام باولو فى الداخلية وشكلت ثنائي خطير، بجانب محمد مجدي أفشة فى نادي إنبي وعماد ميهوب فى الشرقية، والآن لدى لاعبين مميزين مثل موكا وأحمد محمود".
وتابع المدير الفني لفريق الجونة، "أحمد محمود الظهير الأيسر الشاب للفريق المعار إلي نادي الزمالك من أفضل اللاعبين التى تنتظرهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وواصل علاء عبد العال، " لدي لاعب فى الجونة شاب معار من نادي الزمالك وهو أحمد محمود سيكون مستقبل الكرة المصرية، وأتوقع عودته لنادى الزمالك خلال فترة قريبة، وكنت سعيد باختياره فى المنتخب الأولمبي معسكر نوفمبر الجاري، خاصًة أنه لاعب يستحق بالفعل الإنضمام والتواجد مع المنتخب، وتذكروا هذا الاسم جيدًا".
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