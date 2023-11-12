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علاء عبد العال: أنا مكتشف النجوم.. وهذا اللاعب مستقبل الكرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أنه دائمًا يسعى بقوة لتصعيد لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، ودائمًا ما يقوم بتدريب لاعبين لأول مرة فى الدوري ثم يكونوا من أفضل لاعبى الكرة المصرية. 

 

وقال علاء عبد العال، فى تصريحات إذاعية، "فور تدريبي الجونة عقدت جلسة مع المسؤولين، وتحدثت معهم أننى صاحب اختيارات اللاعبين، وبالفعل قمت باختيار اللاعبين، طبيعي يقوم النادى بترشيح أسماء اللاعبين، ولكن فى نفس الوقت أقوم بمشاهدتهم وإذا أحتاج الأمر يكون ذلك عبر الملعب، خاصًة اللاعبين المحترفين". 

 

وأضاف، "اكتشفت لاعبين مميزين فى جميع تجاربي، أمثال أحمد تمساح وحسام باولو فى الداخلية وشكلت ثنائي خطير، بجانب محمد مجدي أفشة فى نادي إنبي وعماد ميهوب فى الشرقية، والآن لدى لاعبين مميزين مثل موكا وأحمد محمود".

 

وتابع المدير الفني لفريق الجونة، "أحمد محمود الظهير الأيسر الشاب للفريق المعار إلي نادي الزمالك من أفضل اللاعبين التى تنتظرهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة. 

 

وواصل علاء عبد العال، " لدي لاعب فى الجونة شاب معار من نادي الزمالك وهو أحمد محمود سيكون مستقبل الكرة المصرية، وأتوقع عودته لنادى الزمالك خلال فترة قريبة، وكنت سعيد باختياره فى المنتخب الأولمبي معسكر نوفمبر الجاري، خاصًة أنه لاعب يستحق بالفعل الإنضمام والتواجد مع المنتخب، وتذكروا هذا الاسم جيدًا". 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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