شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة يفاضل بين أكثر من مدير فنى لقيادة النجوم بعد رحيل نادر السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم الذى ينافس بدورى القسم الثانى أ، بين أكثر من مدير فنى للتعاقد مع أحدهم لقيادة صفوف الفريق الكروى خلال الموسم الجارى.

وكان نادر السيد المدير الفني للفريق رحل عقب المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة بالجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

ويحتل النجوم المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعد مرور 7 جولات حتى الآن ويبحث عن تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة من أجل الإبتعاد عن مؤخرة المسابقة .

وبدأ الأسبوع الثامن اليوم بلقاء وادى دجلة وبتروجت والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وهو ما رفع رصيد الأول إلى 14 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع الفريق البترولى رصيده إلى 16 نقطة ومازال في صدارة الدورى بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة بشكل كامل بعد غدا الثلاثاء .