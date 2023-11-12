شكرا لقرائتكم خبر عن زد يخسر 4 - 3 أمام سموحة وديًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على زد بنتيجة 4-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب دريم، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري بعد فترة التوقف التي تنطلق غدًا.

ورفض الجهاز الفني لفريق زد عدة طلبات من أندية القسم الثاني لتنظيم مواجهات ودية في فترة التوقف التي تستمر لنهاية الشهر، وتمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني بتنظيم وديات قوية مع فرق الدورى الممتاز.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.

ويبحث الجهاز الفني لفريق زد عن معسكر مغلق للفريق في الفترة المقبلة، للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين بعد غياب الفريق عن المباريات أكثر من 20 يومًا للتوقف الدولى المقبل.

طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد من جهازه الإداري والمعاون خوض 4 وديات في فترة التوقف لتجهيز اللاعبين لمواجهز زعيم الثغر بنهاية هذا الشهر.