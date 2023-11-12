شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامجًا بدنيًا لـ عمرو السولية خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لبرنامج بدني خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، من أجل تجهيزه بدنيًا للمشاركة في مباريات فريقه عقب انتهاء فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري.

وتعافى عمرو السولية من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ولكن يحتاج برنامج بدني من أجل تجهيزه بشكل قوي للمشاركة في المباريات بسبب طول فترة الغياب عن الملاعب، بعدما غاب اللاعب قرابة 6 أشهر أو أكثر منذ الموسم الماضي.

ولم يشارك عمرو السولية في أي مباريات رسمية منذ فترة طويلة بسبب الإصابة مرتين في العضلة الخلفية مع نهاية الموسم الماضي وقبل انطلاق الموسم الحالي، حيث تجدد إصابة الخلفية خلال فترة الإعداد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وتبقى له مباراة مؤجلة.