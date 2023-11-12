شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك فى 10 صور.. تحفيز سامسون والونش يستعد للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الأحد، تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، وشهد التدريب تحفيز البنينى سامسون أكينولا، حيث قدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدًا له ثقته الكاملة فى قدراته.

وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدراته.

كما شهد التدريب استعداد محمود حمدى الونش مدافع الفريق للعودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب حاليًا تدريبات تأهيلية مكثفة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك، إن الونش أنهى المرحلة الثانية من التأهيل وتتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



محمد عبد المنصف



احمد مجدى



الونش



حمزة المثلوثى



زيزو



سامسون أكينولا



عمر جابر والونش



عمرو السيسى



محمد عواد