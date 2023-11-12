شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تدرس العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب قبل اختيار الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.

ويفضل مجلس الزمالك التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال لتأكيد استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري ليتولى المهمة في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك عدة أسماء كانت مرشحة للمهمة، إلا أن الرفض جاء بأغلبية أعضاء المجلس، لفكرة التعاقد مع مدير فنى محلى، وتأكيد ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يكن على قدر المسئولية فى الفترة المقبلة.