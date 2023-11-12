شكرا لقرائتكم خبر عن صن دوانز ضد الوداد.. جدارة ندالا تمنع ظهور الـVAR فى نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمي، أن الشخصية الحاسمة والحضور الفني الجيد للدولي الكونغولي جان جاك ندالا لم يسمحا بتدخل "VAR" خلال فعاليات مباراة صن داونز ضد الوداد، فى مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي 2023 التى أُجريت عصر اليوم الأحد وانتهت بفوز برازيل أفريقيا 2/صفر، ليتوج بلقب النسخة الأولى للبطولة.

صن داونز ضد الوداد

وأشار عقل إلى أن الحكم نجح في السيطرة على لقاء صن داونز ضد الوداد من البداية، وتعامل مع اللاعبين بهدوء وحسم، مما ساعده في السيطرة على مجريات اللقاء الذى شهد تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، كما أحسن تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطي اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 112 بعد إضافة وقت بدلا من الضائع.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 7 مناسبات في تقدير جيد طبقا للقانون، حيث نال لاعبو الفريق المضيف 5 إنذارات مقابل إنذارين للفريق الضيف.

مباراة صن داونز ضد الوداد

ظهر المساعدان في يقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 4 حالات تسلل، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، أبرزها في الدقيقة 48 عندما سمح المساعد الأول باستمرار اللعب في هدف صن داونز الأول، رغم من وجود خوليسو مودو لاعب صن داونز في موقف تسلل، لكنه لم يكن متداخلا في اللعب.

كما نجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد، ولم يكن هناك ما يستدعى تدخل الـ"VAR" إلا في مراجعة أهداف المباراة طبقا للبروتوكول.