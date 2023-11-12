صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لاكتساح برينتفورد بثلاثية.. ورقم تاريخي جديد للفرعون (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على برينتفورد بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح الهدف الأول فى الدقيقة 40 من الشوط الأول من تمريرة متقنة عن طريق نونيز.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثانى في شباك نظيره برينتفورد بالدقيقة 63 من زمن المباراة

واختتم ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ويملك ليفربول 27 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليأتى في المركز الثانى خلف مانشستر سيتى بفارق الأهداف فقط، بينما يملك برينتفورد 13 نقطة ليحتل المركز العاشر.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة فى الإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه في الدوري فى مواسم واحد، ورابع لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز.

كما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنع في 15 مباراة متتالية على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من: آلان شيرار 18 مباراة، تييرى هنرى 17 مباراة.