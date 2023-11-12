شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 دقائق.. اعتزال مؤلم لأسطورة منتخب أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى مشوار النجمة الأمريكية ميجان رابينو مع عالم كرة القدم، بعد 3 دقائق فقط من مباراة اعتزالها، في نهائي الدوري الأمريكي للسيدات، الذي جمع بين فريقها«أو إل رين» ضد نادي «جوثام».

وكانت ميجان قد أعلنت أنها ستعتزل كرة القدم نهائياً بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن النهاية كانت حزينة للغاية، إذ تعرضت للإصابة في الساق اليسرى بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، التي خسرها فريقها أمام نيو جوثام 1 /2، الأحد.

وخلال أحداث الشوط الثاني شوهدت رابينو وهي ترتدي حذاء طبياً وتسير على عكازين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

من جانبها، قالت ميجان وهي تبكي: «الأمر كان صعباً، بالتأكيد لم أتصور ما حدث، وشكراً لكل من شارك في الرحلة طوال هذا الوقت، لأنها كانت مذهلة، ولم يكن بإمكاني أن أكتبها بطريقة مختلفة عن ذلك».

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هناك اشتباهاً في إصابة اللاعبة في وتر أخيل، وهو الأمر الذي تسبب في حرمانها من الفوز بلقب أول بطولة كبرى على مستوى الأندية.

ولم يسبق لميجان رابينو الفوز بلقب بطولة كبرى على مستوى الأندية، رغم إنجازاتها الحافلة في ملاعب كرة القدم، حيث توجت بلقب كأس العالم مع منتخب أمريكا مرتين في 2015 و2019، والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، والميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجلت رابينو 63 هدفاً للمنتخب الأمريكي خلال مسيرة دولية استمرت 17 عاماً، لكنها فقدت فرصة التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة، عندما أهدرت ضربة جزاء في المباراة التي خسرها المنتخب الأمريكي أمام نظيره السويدي بضربات الجزاء الترجيحية، في دور الستة عشر من كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.