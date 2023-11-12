شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يلبى دعوة مؤسسة دار التحرير لحضور حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب دعوة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لحضور حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس، على التواجد خلال الحفل تقديراً للدور التاريخي والعريق لمؤسسة دار التحرير كإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى.

ووجهت المؤسسة الشكر لمجلس إدارة النادي على الدعوة لنبذ التعصب منذ تولي مسؤولية إدارة القلعة البيضاء وضرب مثال للروح الرياضية بين كل الأندية.

ويشهد الحفل حضور لفيف من الشخصيات البارزة، على رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بجانب العديد من الشخصيات الرياضية.