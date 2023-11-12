شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة على معلول وموقفه من مباراة الأهلى وميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيراميكا والجونة، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله للتعافي من الإصابة.

وكشف مصدر أن إصابة معلول عبارة عن شد من الدرجة الثانية، وبدأ فترة التأهيل مع الجهاز الطبي بالأهلي، على أن يكمل برنامجه بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراته ضد الجونة أمس السبت.

وأوضح المصدر أن علي معلول سينهي برنامجه قبل موعد مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي قبل موعد مباراة ميدياما يحدد مدى استجابة العضلة للعلاج والتأهيل وموقفه النهائي من المباراة، وإن كانت فرصه في اللحاق بها كبيرة.