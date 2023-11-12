الإسماعيلى يفوز على ساحة دمياط بثلاثية نظيفة وديا استعدادا لبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق ساحة دمياط بثلاثية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري nile.

جاءت أهداف الإسماعيلي عن طريق باسم مرسي، وأضاف صالح جمعة هدفين ليفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أشرك إيهاب جلال فيها اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي.

أجرى إيهاب جلال المدير الفني للنادى، تعديلا على جدول مبارياته الودية استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى Nile.

وبدأ الإسماعيلى ودياته اليوم الأحد بمواجهة ساحة دمياط، ثم مواجهة المروج الليبي غدا الإثنين، ثم فيوتشر في 17 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش 19 نوفمبر الجارى واخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.