شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي آرون بطل النسخة الثانية لـ«هايك آند فلاي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الإيطالي آرون دوروجاتي بطلاً للنسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية، التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واشتملت على 5 جولات طافت 3 إمارات هي دبي ورأس الخيمة والشارقة، ونجح آرون في الفوز بصدارة الجولة الخامسة والأخيرة في جبال حتا، وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها المركز الأول، وحل الكولومبي سيب أوسينا في المركز الثاني، وتلاه الياباني ريمي بورديللي في المركز الثالث.

هاشل الطنيجي

وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة، حل السويسري لارس ميرسيتيتر ثانياً، ومواطنه نيكولا هرنجر ثالثاً، والفرنسي ريمي موبيه رابعاً، ثم مواطنه دايمن لاكاز خامساً. وعلى صعيد السيدات فازت بالمركز الأول النمساوية باولين مولر، وتلتها مواطنتها إيلي إيجير، ثم الإيطالية ميلينا فانسي.

وفي فئة الهواة، تصدر اللبناني ميلو ضو المركز الأول في الجولة الخامسة والأخيرة، ثم الإيراني محسن المنصوري وصيفاً، والجنوب إفريقي بن هونسون ثالثاً. وعلى مستوى الترتيب النهائي للبطولة، فاز محسن المنصوري بلقب الهواة، ثم الجنوب إفريقي بن هودسون ثانياً، واللبناني ميلو ضو ثالثاً، والألماني كرستوفر رابعاً، والأوزبكي أكمل راحيموف خامساً.

وعقب ختام الجولة، قام يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف المازمي، الأمين العام للاتحاد، وسالم سالمين، رئيس لجنة الجلايدر، وعبدالله مراد، رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي، ويوسف الشحي، رئيس لجنة العلاقات العامة، وفيصل الحمادي، نائب رئيس اللجنة، بتتويج الفائزين في جولة حتا والبطولة.

وشهد الجولة الختامية في حتا، الدكتور هاشل الطنيجي، ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس لجنة الطب الرياضي، وبطي العبدولي، مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية.

وبدأت مراسم حفل الختام بتكريم فندق ونزل حتا، حيث أهدى يوسف الحمادي درع الاتحاد التذكاري إلى حسام غنيم نائب مدير «فندق ونزل حتا»، بعدها تم تكريم الفائزين من الهواة والمحترفين والسيدات.

وتوجه اتحاد الرياضات الجوية بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لدعمه للرياضات الجوية بصفة عامة والبطولة بصفة خاصة.

وقال نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: «لولا دعم سموه ما كان الحدث ليحقق إنجازات فنية وتنظيمية».

روح الفريق

وأعرب النيادي عن سعادته بما حققته جولة حتا من نجاحات، وحيا جهود اللجنة المنظمة، وقال إن روح الفريق الواحد وراء هذه النجاحات، موجهاً الشكر إلى «نزل حتا» التي استضافت الحدث وقدمت تسهيلات رائعة، وخص بالشكر عامر غنيم مدير عام فندق ونزل حتا.

وأشاد د. هاشل الطنيجي بما شاهده من عروض مثيرة، مؤكداً سعادته بالحضور في حتا، وقال: «رغم أنها المرة الأولى التي أحضر فيها هذا النوع من الرياضات على أرض الواقع وفي هذا المكان الرائع والجذاب،فإنها تركت لديّ انطباعاً جيداً، وأتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على أمر التنظيم».