شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح باهر للجولة الثالثة من بطولة الإمارات للموتوسيرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي أقيمت في منطقة القناة بمشاركة متميزة لأكثر من 50 متسابقاً في خمس فئات للبطولة.

جاءت النتائج مبهرة في كل فئات البطولة، حيث حقق الإماراتي عبيد محمد الهاملي المركز الأول في فئة «الرووكي»، وحل ثانياً دين سيتون من كينيا، وثالثاً الإماراتي سعيد الهاملي، وفي فئة «الجونيور»، حقق المركز الأول الكويتي حمد الحداد، وفي المركز الثاني ليندا لوكشايدر من التشيك، ثم فارس رمضان من الكويت.

وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول ليندا لوكشايدر من التشيك،وفي فئة «الماستر»، حل في المركز الأول أليكس لوكشايدر من التشيك،وفي فئة «التشالنجر»، حل في المركز الأول مبارك الفضل من الكويت.

كرم الفائزين خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي وأحمد الطاهر مشرف عام السباق وسامي توفيق ممثل القناة.

وتوجه خليفة الرميثي بالشكر إلى إدارة ممشى القناة، التي قدمت كل التسهيلات من أجل استضافة الحدث وإقامة السباق، حيث ساهمت بالشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إخراج المنافسة في صورة مثالية ومتكاملة، وأكد الرميثي أن سباقات الموتوسيرف تحظى بطابع عالمي من خلال تنوع المشاركين والجنسيات الحاضرة في المنافسة، وقال: «سهولة نقل ألواح المنافسة والرياضة أعطتنا فرصة لمشاهدة حضور دولي في البطولة».