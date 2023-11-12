شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الحصن والعربي في تمهيدي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكمل دبا الحصن والعربي عقد المربع الذهبي لتصفيات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على سيتي وجلف اف سي.

وفاز دبا الحصن على ضيفه سيتي 3-1 في الوقت الإضافي، بعد أن خيّم التعادل السلبي على مجريات الوقت الرسمي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الحصن في ختام المرحلة الثانية، وسجل للفريق الحصناوي البرازيلي جيلمار داسيلفا في الدقيقة 99 وطارق أحمد كلاوديو أوليفيرا في الشوط الإضافي الثاني فيما أحرز بوناجن هدف سيتي الوحيد.

وتغلب العربي على جلف اف سي بركلات الترجيح 4-2 وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويلتقي في الدور نصف النهائي دبا الحصن مع العربي، ودبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، لتحديد هوية المتأهلين اللذين سينضمان لأندية المحترفين في دور الـ16 من البطولة.