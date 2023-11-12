شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 22 فائزاً في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توَّج سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مع ختام منافسات النسخة ال 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وكرّمت جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو الأبطال والأكاديميات الأعلى تصنيفاً على المستويات المحلية والقارية والدولية الذين حصدوا الإنجازات في رياضة الجوجيتسو خلال موسم 2023.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو تسلط الضوء على أداء اللاعبين وإنجازاتهم وتصنيفهم على مدى موسم كامل، وبالتالي فهي تقيّم آلاف اللاعبين الذين يشاركون في البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال الموسم في مختلف عواصم العالم، والذين يبذلون أقصى طاقاتهم لاعتلاء منصات التتويج وتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية التي تخولهم الظفر بإحدى فئات الجائزة».

وأوضح الهاشمي أن الفوز بإحدى فئات الجائزة ليس سهل المنال، كون ذلك يتطلب من اللاعبين جهوداً استثنائية، واستمرارية بالمشاركات في البطولات الدولية».

تكريم مميز

وشهد حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو تكريماً مميزاً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي نجح في كتابة فصل جديد من فصول الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات ورياضة الجوجيتسو كأول رائد فضاء يمارس رياضة الجوجيتسو خلال مهمته الفضائية.

وتسلّم النيادي درع أكثر شخصية مؤثرة في الجوجيتسو لعام 2023، تقديراً لدوره في الترويج لرياضة الجوجيتسو، وتسطيره إنجازاً استثنائياً يعكس دور الرياضة كحافز يلهم الرياضيين لخوض أبعاد وآفاق جديدة.

كما تم تقديم درع سفير رياضة الإنجازات إلى الفنان حسين الجسمي، الذي شكّل بأدائه مفاجأة حفل الافتتاح المبهر للنسخة ال15 من البطولة، حيث أنشد أوبريت «أبوظبي منبع البطولات» الذي تضمن أعذب الكلمات في حب القيادة ووطن الإنجازات، وحظي بتفاعل غير مسبوق من الجماهير.

وبدأت مراسم التتويج مع جائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام البنفسجي وفاز بها البطل سعيد الكبيسي، وفازت اللاعبة ميثاء شريم بجائزة أفضل لاعبة إماراتية لنفس فئة الحزام.

وضمن الجوائز المحلية لفئة الحزام البني فاز اللاعب سلطان الحوسني بلقب أفضل لاعب إماراتي، في حين فازت اللاعبة وديمة اليافعي كأفضل لاعبة إماراتية للحزام البني/ الأسود.

وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام الأسود لفئة الأساتذة، اللاعب هيثم حناوي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام الأسود في فئة المحترفين للاعب زايد الكثيري.

وعلى صعيد جوائز الأكاديميات الأفضل محلياً ودولياً، سيطرت أكاديمية A.F.N.T على جوائز الأندية والأكاديميات، حيث حققت جائزة أفضل نادي إماراتي للجوجيتسو، وجائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة المحترفين، وجائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الأساتذة، بينما ذهبت جائزة أفضل أكاديمية دولية في فئة الناشئين إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكانت جائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الهواة من نصيب أكاديمية «غرايسي بارا إنترناشيونال».

وتقديراً للجهود التي قدّمها طوال الموسم الجاري وإسهاماته في تطوير اللعبة على مستوى القارة الآسيوية، استحق الاتحاد التايلاندي للجوجيتسو جائزة أفضل اتحاد آسيوي للجوجيتسو.

وعلى مستوى الجوائز الدولية لأفضل اللاعبين، فازاللاعب زايد الكثيري بجائزة أفضل لاعب آسيوي.