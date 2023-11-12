شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي» تشيد بدور الرعاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الراعية والداعمة للجائزة، والجهود المبذولة في سبيل إنجاح النسخة الأولى من الجائزة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأعربت حنان المحمود عضو مجلس الأمناء مشرف لجنة التسويق والاتصال، عن سعادتها بما حظيت به الجائزة من رعايات ودعم من مختلف الجهات والمؤسسات في دورتها الأولى، والذي يعكس مدى الاهتمام الكبير بالجائزة ورسالتها وأهدافها الرامية إلى دعم الرياضة والرياضيين من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية الاستثنائية ودعم المواهب الشابة، متوجهة إليهم بالشكر والتقدير على اهتمامهم وحرصهم البالغ على دعم ورعاية الجائزة منذ اليوم الأول للإعلان عنها.

وأضافت أن قائمة الرعاة والداعمين الرسميين للجائزة تشمل مجموعة كبيرة من المؤسسات الوطنية الرائدة والعلامات التجارية العالمية، حيث تضم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة كراعٍ رئيسي للجائزة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الشريك الإعلامي الاستراتيجي، وبلدية الشارقة الشريك الاستراتيجي اللوجستي، وحظينا بالراعيين الداعمين الماسيين أرادا للتطوير العقاري وAudi – النابودة للسيارات، والراعيين البلاتينييّن هيئة مطار الشارقة الدولي والشركة الوطنية للاتصال، والراعي البنكي الحصري بنك الشارقة، والداعم الترويجي للجائزة شركة الصرح للدعاية والإعلان، والراعي الإعلامي الرقمي برق الإمارات الإعلامية، والراعي الرسمي للمؤتمر الصحفي تعاونية الشارقة، إضافة إلى الرعاة الداعمين، وهم: مجموعة بيئة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والعربية للطيران، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبيت الحكمة، ونادي سيدات الشارقة.